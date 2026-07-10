Испанский военный получил проблемы на службе из-за русской жены

Национальный разведывательный центр (НРЦ) Испании лишил сержанта Военно-морских сил (ВМС) доступа к секретной информации из-за того, что тот утаил брак с россиянкой и полученное гражданство России. Об этом пишет газета El Pais.

По информации журналистов, разведка выяснила, что офицер скрыл женитьбу на гражданке России, состоявшуюся в Турции 27 декабря 2023 года. НРЦ также установил, что военнослужащий, который прежде получил испанское гражданство после украинского, приобрел российский паспорт после 2014 года и не уведомил об этом спецслужбу.

По словам адвоката сержанта, в ходе судебного разбирательства военный отказался от российского гражданства. Издание обратило внимание на высказывания военного о том, что в случае гипотетического вооруженного конфликта между Испанией и Россией он мог бы попросить не отправлять его на фронт. Защита при этом настаивает, что наличие гражданства РФ само по себе не доказывает нелояльность Испании. Адвокат намерен обжаловать решение в Верховном суде.

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