Ассоциация менеджеров обсудит привлечение молодежи в промышленные города

В Москве 21 июля состоится заседание Комитета по устойчивому развитию Ассоциации менеджеров. Темой встречи станет проблема человеческого капитала территорий, сообщили организаторы мероприятия.

На встрече «Человеческий капитал территорий: системные решения для привлечения и удержания молодежи в городах промышленного присутствия» эксперты обсудят системные решения для привлечения и удержания молодежи в городах промышленного присутствия.

Отмечается, что крупные промышленные компании рассматривают города присутствия как стратегический ресурс для долгосрочного устойчивого развития. При этом современная реальность характеризуется усиливающейся конкуренцией за человеческий капитал. Так, молодежь чаще рассматривает крупные мегаполисы как более привлекательные места для жизни, что создает риск кадрового голода и стагнации моногородов.

Участники обсудят парадоксы современного рынка труда, включая дефицит квалифицированных кадров рабочих профессий, переход от точечных проектов КСО к долгосрочным стратегиям развития территорий, а также предложат инструменты и методы развития моногородов и малых промышленных центров.

«Заседание посвящено определению комплексного подхода развития городов присутствия, где бизнес выступает не только как работодатель, но и как ключевой партнер в создании привлекательной и комфортной среды», — говорится в сообщении.

С приветственным словом перед участниками выступит руководитель направления устойчивого развития Ассоциации менеджеров Елена Емельянова. Модератором встречи станет директор Центра устойчивого развития Школы управления «Сколково» Елена Дубовицкая.

Экспертным мнением поделятся Захар Азаров («Северсталь»), Олег Базалеев (Nordgold), Александр Бурмака (ОТЭКО), Надежда Галактионова («Сибур»), Ирина Жуйкова («Норникель»), Вадим Ковалев («Уральская сталь»), Валентина Лихачева («Свеза»).

Предполагается, что мероприятие станет площадкой для выработки консолидированного мнения по привлечению молодежи в города промышленного присутствия.

Напомним, информационным партнером Комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров выступает медиахолдинг Rambler&Co.