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Общество

В Павловском Посаде провели донорскую акцию

Более 20 литров крови собрали в Павловском Посаде в ходе донорской акции
Министерство здравоохранения Московской области

Московский областной центр крови провел в Доме культуры «Октябрь» в Павловском Посаде выездную донорскую акцию, в рамках которой собрали около 25 литров крови, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Всего в акции приняли участие почти 70 жителей.

Также в акции в 45-й раз принял участие почетный донор Сергей Егоров.

«Начиналось все с отгулов на работе, а потом втянулся. Недавно привлек к донорству младшую сестру с мужем — они уже второй год сдают», — рассказал он.

Кроме того, студентка-химик Арина Тюмченкова рассказала, что уже давно хотела принять участие в донорской акции.

«Я очень давно хотела попробовать, но год назад не получилось из-за болезни. Мама предложила попробовать еще раз, и мы решили: надо идти! Мне всегда хотелось помогать людям, и донорство — это мой первый шаг в ту область, с которой я хотела связать жизнь», — рассказала она.

Следующая донорская акция пройдет в Павловском Посаде 11 сентября.

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