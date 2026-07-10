В Подмосковье обновили остановочные павильоны

Специалисты Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны на региональных дорогах в 11 округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Ремонтные работы провели в Реутове, Долгопрудном, Егорьевске, Домодедово и в Подольске.

Также специалисты отремонтировали остановочные павильоны в малых населенных пунктах, среди которых деревня Бисерово Раменского округа, поселок Володарский Ленинского округа, поселок городского типа Вербилки Талдомского округа, на Рогачевском шоссе у садового товарищества Колос г. о. Лобня, а также на дорогах в селе Протекино м. о. Зарайск и в деревне Веледниково м. о. Истра.