Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Туристка попыталась сесть на хромого оленя и разозлила соцсети

В Японии туристка попыталась сесть на хромого оленя и разозлила людей
Соцсети

В японском парке туристка попыталась сесть на хромого оленя и разозлила соцсети, пишет Mustshare News.

Сначала она буквально навалилась оленю на спину, а затем продолжала бегать за ним по кругу, когда животное пыталось уйти.

Когда олень остановился, женщина снова попыталась усесться на него и даже начала подпрыгивать у него на спине. В итоге зверь был вынужден оттолкнуть туристку мордой.

Позже волонтер парка сообщил, что этот олень ранее получил перелом передней ноги после ДТП, и именно он помогал ухаживать за животным во время лечения.

Он назвал поведение туристки «жестоким обращением с животными». Пользователи соцсетей придерживаются такого же мнения.

Власти префектуры заявили, что знают о случившемся. Хотя официально доказать причинение вреда сложно, чиновники признали поведение женщины «крайне неуместным».

Ранее полиция во Франции предупредила водителей остерегаться пьяных оленей.

 
Теперь вы знаете
Повестка из Владивостока. Покупателей авто со всей России вызывают на таможню. Зачем?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!