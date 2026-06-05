В Японии туристка попыталась сесть на хромого оленя и разозлила людей

В японском парке туристка попыталась сесть на хромого оленя и разозлила соцсети, пишет Mustshare News.

Сначала она буквально навалилась оленю на спину, а затем продолжала бегать за ним по кругу, когда животное пыталось уйти.

Когда олень остановился, женщина снова попыталась усесться на него и даже начала подпрыгивать у него на спине. В итоге зверь был вынужден оттолкнуть туристку мордой.

Позже волонтер парка сообщил, что этот олень ранее получил перелом передней ноги после ДТП, и именно он помогал ухаживать за животным во время лечения.

Он назвал поведение туристки «жестоким обращением с животными». Пользователи соцсетей придерживаются такого же мнения.

Власти префектуры заявили, что знают о случившемся. Хотя официально доказать причинение вреда сложно, чиновники признали поведение женщины «крайне неуместным».

Ранее полиция во Франции предупредила водителей остерегаться пьяных оленей.