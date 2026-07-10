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Общество

Общий хоровод и передача огня семейного очага завершили Всероссийский свадебный фестиваль

Более 300 артистов приняли участие в финале свадебного фестиваля в Москве
Юрий Кочетков/РИА Новости

Музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба» стала кульминацией III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия». Финальную программу завершили общий хоровод с участием молодоженов и творческих коллективов, а также церемония передачи огня Всероссийского семейного очага «Сердце России» семьям — участникам фестиваля, сообщили организаторы.

Уточняется, что в постановке приняли участие семь пар молодоженов из Москвы, Калужской и Владимирской областей, Татарстана, Чувашии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Алтайского края, а также более 300 артистов ведущих творческих коллективов страны.

Постановка объединила свадебные традиции народов России через темы любви, семьи и преемственности поколений.

«Это настоящее путешествие по свадебным традициям народов России. Мы показываем, насколько они разные, но при этом насколько мы едины в своих ценностях», — отметила главный режиссер и креативный продюсер постановки Чулпан Пиотровская.

Отмечается, что сценарий спектакля был выстроен как последовательность эпизодов — от пролога о любви и семье до сцен, посвященных народным танцам, свадебным обрядам и передаче семейных традиций.

Зрители смогли увидеть осетинские, бурятские, якутские, татарские и другие национальные свадебные обычаи, отражающие уважение к старшим, связь поколений и ответственное отношение к созданию семьи. Одним из центральных стал номер «Материнское благословение», посвященный взаимоотношениям матери и дочери.

Финальную часть постановки составил общий танец-перепляс «Свадебное гуляние», объединивший всех участников спектакля.

По словам участников фестиваля Инсава и Гузель Хидиятуллиных, представлявших татарскую культуру, подобные проекты позволяют глубже рассказать о национальных традициях в едином культурном пространстве страны.

В финале фестиваля состоялась церемония передачи молодоженам огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Традиция была заложена в 2024 году во время Международной выставки-форума «Россия». В этом году семьи, заключившие брак в рамках первого свадебного фестиваля, передали его новым участникам.

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