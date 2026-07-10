Пляжам Британии угрожает плотоядная бактерия, пишет Daily Star.

Как пишут СМИ, аномальная летняя жара в Европе привела к рекордному потеплению прибрежных вод, что спровоцировало всплеск численности опасной бактерии Vibrio vulnificus, известной как «плотоядная». Эксперты предупреждают: риск заражения особенно высок на мелководье, в эстуариях и солоноватых водах вдоль Северного моря.

Ученые из Эксетерского и Портсмутского университетов уже зафиксировали рост Vibrio вокруг побережья Великобритании. Этот штамм особенно опасен: попадая в открытые порезы, ссадины или свежие татуировки, он может вызвать некротизирующий фасциит — быстрое отмирание тканей, требующее срочной операции или даже ампутации. Бактерия также способна вызывать сепсис, который в каждом пятом случае приводит к летальному исходу в течение одного-двух дней.

Чаще всего инфекция проявляется рвотой и диареей, однако при заражении через раны последствия могут быть фатальными. Медики советуют закрывать повреждения на коже водонепроницаемыми повязками, тщательно мыться с мылом после купания и избегать употребления сырых морепродуктов из теплых вод. Специалисты подчеркивают, что изменение климата и «тепловые купола» над Европой делают эту проблему всё более актуальной.

Ранее в Англии на берег выкинуло ядовитую рыбу, способную убить 30 взрослых людей.