SCMP: в Китае мужчине удалили 12 зубов после жалобы на боль в одном зубе

В Китае мужчине удалили последние 12 зубов после жалобы на боль в зубе, пишет South China Morning Post.

В китайской провинции Шэньси частная стоматологическая клиника удалила все 12 оставшихся зубов 63-летнему мужчине по фамилии Ли, страдающему гипертонией, ишемической болезнью сердца, диабетом и перенесшему инфаркт миокарда.

Мужчина рассказал, что обратился в клинику с жалобой на зубную боль, соблазнившись рекламой. Персонал приехал за ним на машине, провел бесплатный осмотр, а затем, по словам Ли, в тот же день врачи удалили ему 12 зубов и поставили 10 имплантов. С пациента списали $2800 со всех его счетов, при этом он остался должен еще $900.

Семья трижды жаловалась в местный департамент здравоохранения. Власти признали нарушения: клиника не предложила альтернативных вариантов лечения, не провела полного предоперационного обследования и нарушила правила ведения документации. Учреждение оштрафовано и закрыто на переоформление, а деньги пациенту возвращены. .

Ранее зубная боль у британца оказалась признаком рака.