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Общество

Встречались в кафе: МВД раскрыло схему легализации мигрантов в Москве

На юге Москвы пресекли канал незаконной миграции

Столичные полицейские задержали иностранца, обвиняемого в изготовлении и реализации поддельных документов для легализации мигрантов. Подозреваемого задержали с поличным в момент передачи фиктивных документов заказчику, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленник с сообщниками изготавливали документы для легализации иностранцев. Свою работу фигуранты оценивали от 1,5 до 7 тысяч рублей. Фиктивные документы они сбывали в одном из кафе на юге Москвы.

В ходе обыска по адресу проживания фигуранта силовики нашли более 50 комплектов поддельных документов.

В кафе также были задержаны восемь иностранцев, которые находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В отношении четверых работников заведения, где злоумышленники встречались с клиентами, и четверых посетителей составили протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, владельца объекта общепита, проверяют по факту незаконного трудоустройства иностранных граждан.

Подозреваемого заключили под стражу, ему предъявили обвинение по статье об организации незаконной миграции. Предварительное расследование продолжается.

Ранее молодая петербурженка вышла замуж за мигранта за 50 тысяч рублей.

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