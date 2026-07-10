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Общество

В базу «Миротворца» внесли подозреваемых в расправе над устроившей взрыв в Монако

Подозреваемые в расправе над Анастасией Березовской попали в базу «Миротворца»
Interpol

Данные двоих подозреваемых в расправе над украинкой Анастасией Березовской, являвшейся фигуранткой дела о теракте в Монако, внесли в базу сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о сотруднике Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Владиславе Реуте и бывшем полицейском Виталии Жиковиче. Их личная информация была опубликована на сайте «Миротворец» накануне. В материалах отмечается, что мужчины являются организаторами и исполнителями заказных расправ.

Анастасия Березовская являлась главной подозреваемой в совершении теракта в Монако, в результате которого пострадали предприниматель украинского происхождения Вадим Ермолаев и еще два человека. Интерпол по запросу княжества объявил женщину в розыск, однако 6 июля ее нашли без признаков жизни в Киевской области. На теле Березовской имелись огнестрельные ранения.

В рамках дела были задержаны Владислав Реут и Виталий Жикович. Действующий сотрудник ГУР сначала признался в расправе над Березовской, а затем изменил свои показания и начал настаивать на своей невиновности. Теперь он утверждает, что на женщину напал задержанный вместе с ним экс-полицейский. 9 июля обоим мужчинам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее экс-советник генерального прокурора Украины рассказал о роли Зеленского в покушении на Ермолаева.

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