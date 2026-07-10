Проживающие за рубежом россияне смогут быстрее получать информацию о пенсиях и льготах

Россотрудничество и Социальный фонд России усилят поддержку проживающих за рубежом россиян в сфере социального и пенсионного обеспечения. Об этом Россотрудничество сообщило в своем официальном канале в национальном мессенджере «Макс».

Уточняется, что ведомства заключили соглашение о взаимодействии. Документ подписали глава Россотрудничества Игорь Чайка и председатель СФР Сергей Чирков.

Соглашение систематизирует взаимодействие ведомств и направлено на обеспечение дополнительных гарантий реализации прав россиян за границей на получение пенсионного и социального обеспечения.

Одной из ключевых задач станет снижение информационной неопределенности и организация системного информирования граждан пенсионного и предпенсионного возраста, а также россиян, имеющих право на меры социальной поддержки.

По словам Чайки, агентство продолжает работу по развитию сервисов для соотечественников за рубежом.

«Русские дома становятся местами для решения социальных вопросов. Проживающим за границей россиянам важно сохранять связь с Родиной и иметь гарантии, что их право на получение пенсии и социальных выплат защищено так же, как внутри страны», — отметил он.

В рамках соглашения стороны наладят организационное и информационное взаимодействие. В частности, Социальный фонд будет распространять через сеть Русских домов актуальную информацию о порядке оформления пенсий и социальных выплат.

Информирование планируется вести на площадках Россотрудничества, интернет-ресурсах ведомства, через партнерские организации, а также с использованием сервиса «Карта «Родина»».

Кроме того, соглашение предусматривает проведение очных и дистанционных консультаций специалистов Социального фонда, в том числе в формате видеосвязи.

Глава СФР Сергей Чирков отметил, что доступность социальной поддержки сегодня зависит не только от законодательных норм, но и от удобства получения необходимой информации.

«Наша цель — чтобы человек за границей не чувствовал себя оторванным от системы соцподдержки, чтобы было ясно, куда обратиться, как все оформить, и кто поможет, если возникнут вопросы», — заявил он.