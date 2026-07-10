Володин оценил эффект закона против дропперов спустя год

Володин: за год в России возбудили более 2 тыс. дел против дропперов

В России создали эффективный механизм противодействия вовлечению граждан, прежде всего подростков, в схемы дропперства. По данным МВД, этот вид преступления постепенно исчезает, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что год назад вступил в силу закон, установивший уголовную ответственность за приобретение и передачу банковских карт или реквизитов счетов из корыстных побуждений, а также за проведение операций по указанию третьих лиц. Именно такие преступления получили название «дропперство».

По словам Володина, спустя год после вступления закона в силу МВД отмечает постепенное сокращение подобных преступлений. Он подчеркнул, что это свидетельствует об эффективности принятого механизма, который позволяет противодействовать вовлечению граждан, особенно несовершеннолетних, в противоправную деятельность.

Председатель Госдумы отметил, что на момент принятия закона правоохранительные органы располагали информацией о тысячах банковских счетов, которые могли использоваться для вывода денежных средств, полученных мошенническим путем.

Как сообщил Володин со ссылкой на данные МВД, за прошедший год по статье Уголовного кодекса РФ о неправомерном обороте средств платежей было возбуждено более двух тысяч уголовных дел. Кроме того, зафиксировано около 1,5 тысячи случаев, когда владельцы банковских карт и счетов, ставшие дропперами, начали сотрудничать с полицией и помогли установить личности злоумышленников. В таких случаях, если преступление совершено впервые и человек активно содействует следствию, законодательство предусматривает возможность избежать уголовной ответственности.

Володин также напомнил, что с 2021 года Государственная дума приняла 18 федеральных законов, направленных на защиту граждан от мошеннических схем.

Ранее в МВД рассказали о схемах вовлечения россиян в дропперство.