Лантратова спасла мать участника СВО от выплаты крупного долга

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что помогла отменить незаконно принятое судебное решение в отношении матери участника специальной военной операции. Об этом омбудсмен написала в мессенджере «Макс».

Теплоснабжающая компания в Кировской области через суд потребовала взыскать с россиянки крупный долг за отопление вместе с пенями. Суд без участия женщины вынес вердикт, а приставы возбудили исполнительное производство, рассказала Лантратова.

Аппарат омбудсмена направил запрос в прокуратуру Верхнекамского района Кировской области, чтобы тщательно разобраться в ситуации. В итоге прокуратура добилась отмены незаконного решения. Судебные приставы закрыли исполнительное производство, деньги списаны не были, написала Лантратова.

В опубликованном посте чиновник также выразила благодарность прокуратуре Верхнекамского района Кировской области за быструю помощь и чуткое отношение к семье военнослужащего.

Ранее Лантратова сообщила, что планирует вернуть российских военных из «теневого плена».