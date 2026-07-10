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Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Синоптик Позднякова: похолодание ожидается в Москве на следующей неделе
Софья Сандурская/Агентство «Москва»

После очередного потепления в Москве ожидается легкое похолодание. Об этом в беседе с aif.ru рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик уточнила, что в предстоящие выходные, 11 и 12 июля, температура воздуха поднимется до +24...+26°C. При этом в эти дни возможны дожди.

«После выходных мы окажемся в тыловой части циклона, поэтому температура воздуха начнет понижаться. В основном это будет происходить за счет дневных значений. Ветер сменит направление на северо-восточное, поэтому порциями будет поступать менее теплый воздух», — отметила Позднякова.

По ее словам, преобладающей температурой ночью на следующей неделе будет +13...+18°C, днем - +20...+25°C. Эксперт уточнила, что колебания волн тепла и холода, которые были в июне, продолжатся в июле. Она допустила, что после 14 числа атмосфера будет более устойчивой и будет меньше дождей.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что жителям Москвы пока не стоит рассчитывать на возвращение комфортной летней погоды. По его словам, на погоду в столичном регионе продолжает влиять североатлантический циклон. В течение дня ожидается облачность, кратковременные дожди, а местами возможны грозы. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов, что на 3–4 градуса ниже климатической нормы.

Ранее синоптик предупредила об аномалии в трех регионах России.

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