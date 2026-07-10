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Общество

В Тасмании создадут «черный ящик» для будущих цивилизаций

CNN: в Тасмании установят «черный ящик» для записи каждого шага к катастрофе
Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

На западе Тасмании вскоре появится стальной «черный ящик», который будет записывать «каждый шаг» человечества на пути к климатической катастрофе. Об этом пишет CNN.

По данным телеканала, конструкция будет изготовлена из стали толщиной 7,5 см, окружена бетонными панелями и покрыта крышей из прочного стекла с солнечными батареями. Устройство будет собирать сотни точек климатических данных — от температуры и уровня моря до политических речей и климатических докладов. Как рассказал основатель экологического агентства Rouser Lab Роб Бимиш, ящик задуман как неразрушимое автономное устройство для записи данных. В ближайшей перспективе он будет передавать информацию в открытый доступ.

«В долгосрочной перспективе идея состоит в том, чтобы создать летопись для будущих цивилизаций, если изменение климата уничтожит человечество», — сказал он.

Завершить строительство «черного ящика» планируют к декабрю, уточняет телеканал.

Ранее суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества к 2050 году.

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