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Общество

Стало известно, зачем западные дипломаты регулярно анонимно звонят в МИД РФ

МИД РФ: западные дипломаты анонимно узнают детали доклада о правах человека
Владимир Баранов/РИА Новости

Сотрудники посольств западных стран инкогнито звонят в МИД России, чтобы обсудить затрагивающие их государства части совместного доклада Москвы и Минска по правам человека. Об этом ТАСС сообщил глава департамента многостороннего сотрудничества по правам человека российского внешнеполитического ведомства Григорий Лукьянцев.

По его словам, такие анонимные обращения поступают в МИД с завидной регулярностью — после того, как публикуются очередные материалы по поводу доклада. Звонящие не представляются, однако настойчиво пытаются получить комментарии по тем разделам документа, в которых речь идет об их странах, пояснил Лукьянцев.

«Внешне они делают вид, что якобы доклада не существует, но на самом деле очень подробно с ним знакомятся», — добавил дипломат.

Москва и Минск представили третий совместный доклад министерств иностранных дел «О ситуации с правами человека в отдельных странах» в конце июня 2026 года. Он посвящен оценке положения в сфере прав человека за пределами России и Белоруссии.

В документе рассматриваются вопросы свободы слова, политических прав, положения мигрантов, дискриминации, а также соблюдения гражданских и социальных прав.

Презентация документа прошла в структурах СНГ и штаб-квартире ОБСЕ. В МИД РФ подчеркивали, что документ призван показать отсутствие «идеальных стран» в вопросах соблюдения прав человека и выступает как альтернатива западным оценкам в этой сфере.

Ранее в Белоруссии сравнили ситуацию в мире с холодной войной.

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