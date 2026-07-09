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Общество

На Урале нашли живыми пенсионеров, которые уехали за грибами и пропали

В Екатеринбурге спасли пару пенсионеров, заблудившихся в лесу
Shutterstock/Lena_Sokolova

В Свердловской области нашли живыми пожилых супругов, пропавших во время поездки за грибами. Об этом сообщает РИА Новости.

Пара уехала в лес утром 8 июля, но к вечеру не вернулась. Дочь забила тревогу, родители обычно не пропадают больше чем на два-три часа, потому что у матери больные ноги. Телефоны были недоступны.

На поиски вышли 25 спасателей, сотрудники лесничества, полиция и волонтеры отрядов «РМК Поиск» и «ЛизаАлерт». Утром супругам удалось выйти на связь и сообщить координаты, телефоны были почти разряжены. Специалисты определили их местоположение, и экипаж на внедорожнике добрался до грибников. Пенсионеров доставили в штаб поиска, медицинская помощь им не потребовалась.

До этого в Карелии нашли 73-летнюю пенсионерку, пропавшую несколько дней назад. Женщина исчезла 23 июня, трое суток ее искали спасатели и волонтеры. В итоге пенсионерку обнаружили на заболоченном участке за пределами поселка, она шла вдоль реки, провалилась в трясину и не могла самостоятельно выбраться.

Ранее в Якутии шестилетний мальчик заблудился в лесу по дороге с пляжа.

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