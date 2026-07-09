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Общество

Кафе в Юрмале грозит штраф в €700 за посты на русском

В Юрмале пляжное кафе предупредили о штрафе за рекламные посты на русском языке
Личный архив Татьяны Ф.

Кафе на пляже Sea Breeze в латвийском городе Юрмала получило предупреждение от Центра государственного языка из-за большого количества рекламных публикаций в социальных сетях на русском языке. В соответствии с местными законами, кафе может быть наказано штрафом до €700, сообщает РИА Новости.

«Они (чиновники Центра государственного языка. — прим. ред.) сказали, что просмотрели все социальные сети и, по их мнению, преобладает любой язык, кроме латышского», — сообщила владелица заведения Анна Доброволска.

Она получила уведомление от Центра, в котором указывалось, что содержание постов не соответствует требованиям Закона о государственном языке. Владелице предложили исправить или удалить публикации на русском.

Согласно латвийскому законодательству, сотрудники частных организаций обязаны использовать государственный язык в публичной информации. За нарушение этого правила юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 28 до 140 штрафных единиц, что составляет до 700€.

По словам Доброволски, они создают анонсы и рекламу на разных языках, включая русский, так как Юрмала является курортом, привлекающим посетителей из разных стран.

Владелица добавила, что поддерживает использование латышского языка, но не хочет терять клиентов, говорящих на русском. Русский язык также используется для общения с туристами из соседних Литвы и Эстонии.

После распада СССР латышский язык стал единственным государственным языком Латвии.

Ранее парламент Латвии запретил использовать русский язык в банкоматах коммерческих банков страны.

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