Крымчанин решил отомстить подруге и поджег ее дом

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, который поджег дом своей знакомой. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Обвиняемый поссорился со своей 29-летней знакомой, он решил отомстить подруге. Ночью мужчина приехал к дому потерпевшей, облил одну из стен горючей жидкостью, поджег и скрылся.

Возгорание удалось потушить, хозяйка дома не пострадала. Поджигателя задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества., фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого в Томской области мужчина поджег дом с женой и пятью детьми. Обвиняемый поджег легковоспламеняющийся материал, найденный на веранде, и засунул его под входную дверь и скрылся. Семья вовремя обнаружила огонь и самостоятельно потушила возгорание. Суд отправил мужчину под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее новосибирец пытался заживо сжечь экс-сожительницу с детьми.