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Общество

Павлиашвили поделился взглядом на отношения России и Грузии в проекте «Громче слов»

Сосо Павлиашвили сформулировал отношения России и Грузии через религиозный образ
Андрей Титов/Business Online/Global Look Press

Певец Сосо Павлиашвили заявил, что никогда не считал себя звездой. Об этом он рассказал в новом выпуске интервью-проекта Марии Чадиной «Громче слов».

Отмечается, что артист более 35 лет собирает полные залы на гастролях по России, а его хиты давно стали народными.

В беседе с ведущей Павлиашвили рассказал, как пережил семь лет посттравматической эпилепсии, а также поделился взглядом на отношения России и Грузии.

Чадина напомнила гостю его слова из давнего интервью. На вопрос, сколько ему еще осталось петь, артист тогда ответил — «лет семь-восемь». Сегодня Сосо Павлиашвили 62 года, и он продолжает гастролировать без перерывов на выходные.

«Пока есть это доверие — я буду выступать. Как только это у меня не будет получаться, я отойду в сторону. Легкость надо всегда сохранять. Я даже на концертах часто говорю: все, хватит, сидеть, этот вечер больше не повторится — давайте до конца. И это называется доверие. Пока есть это доверие, я буду выступать», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, почему артист давно не был на родине и как переживает охлаждение отношений между Россией и Грузией, он сформулировал свою позицию через религиозный образ.

«Мы просто в свое время завезли эту метастазу — ненавидеть все, что связано с Россией. Но это было сделано еще давно, когда стравили. И с этой стороны я всегда говорю: Россия — это хлеб, это тело Христа, Грузия — это вино, это кровь Христа. Они друг без друга не могут», — сказал Павлиашвили.

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