Рядом со свинофермой нашли голову от статуи Будды возрастом 1400 лет

В Китае у свинофермы нашли голову от статуи Будды возрастом 1400 лет

В Китае у свинофермы нашли голову от статуи Будды возрастом 1400 лет, пишет Jms.

В китайской провинции Шаньси местный житель по фамилии Хэ нашел рядом со свинофермой каменную голову статуи Будды и безвозмездно передал ее в музей города Фэньян.

По словам сотрудников музея, эксперты подтвердили, что эта голова является частью статуи Будды в полный рост, которая уже хранится в музее. Артефакт датируется эпохой Северная Вэй (386–534 годы нашей эры), а значит, находке не менее 1400 лет. Сама фигура Будды ранее также была обнаружена в этой же деревне.

Секретарь парткома деревни рассказал, что на территории населенного пункта когда-то находилось семь или восемь храмов, и все находки имеют отношение к этим культовым сооружениям.

Музей планирует провести экспертизу для изучения происхождения артефакта, а затем организовать церемонию передачи дара, чтобы официально наградить нашедшего и его деревню. Сейчас специалисты решают, каким образом соединить голову и тело статуи для полноценной реставрации.

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