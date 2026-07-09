Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Рядом со свинофермой нашли голову от статуи Будды возрастом 1400 лет

В Китае у свинофермы нашли голову от статуи Будды возрастом 1400 лет
jms.ctdsb.net

В Китае у свинофермы нашли голову от статуи Будды возрастом 1400 лет, пишет Jms.

В китайской провинции Шаньси местный житель по фамилии Хэ нашел рядом со свинофермой каменную голову статуи Будды и безвозмездно передал ее в музей города Фэньян.

По словам сотрудников музея, эксперты подтвердили, что эта голова является частью статуи Будды в полный рост, которая уже хранится в музее. Артефакт датируется эпохой Северная Вэй (386–534 годы нашей эры), а значит, находке не менее 1400 лет. Сама фигура Будды ранее также была обнаружена в этой же деревне.

Секретарь парткома деревни рассказал, что на территории населенного пункта когда-то находилось семь или восемь храмов, и все находки имеют отношение к этим культовым сооружениям.

Музей планирует провести экспертизу для изучения происхождения артефакта, а затем организовать церемонию передачи дара, чтобы официально наградить нашедшего и его деревню. Сейчас специалисты решают, каким образом соединить голову и тело статуи для полноценной реставрации.

Ранее в Хорватии обнаружена редкая статуя спящего Купидона.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Зуд купальщика» охватил Россию. Что нужно знать, чтобы не подхватить инфекцию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!