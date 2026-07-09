В Новосибирской области мужчина обмотал девушку скотчем и изрезал ножом

В Новосибирской области задержан 37-летний мужчина, обвиняемый в расправе над 22-летней девушкой. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, мужчина находился в квартире в городе Обь вместе с потерпевшей. В ходе застолья между ними произошла ссора. Фигурант обмотал руки потерпевшей скотчем, взял нож и дважды ударил ее в шею и грудь. Спасти раненую не удалось.

Преступление удалось раскрыть в течение суток, 37-летнего нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Мотивы его поступка устанавливаются.

До этого в Кирове 28-летний мужчина изрезал 25-летнюю возлюбленную и бросил в квартире. Предварительно, между мужчиной и его возлюбленной вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе конфликта он изрезал девушку, в результате она не выжила. После содеянного подозреваемый скрывался, но на следующий день его задержали правоохранители.

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Ранее подросток спас мать от нападения отчима, ударив его сковородкой.