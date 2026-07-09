Мужчина с отверткой угрожал сотрудникам автосервиса и ворвался в стоматологию

В Воронеже мужчина с отверткой устроил переполох в автосервисе и стоматологии. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Неадекватный посетитель сначала ворвался в автосервис, пытался открутить железную ручку от домкрата, расспрашивал о национальности работника и агрессивно требовал молоток. Получив отказ, он выхватил отвертку и напал на сотрудника. На помощь подбежали люди, после чего мужчина сделал вид, что ему нужно починить велосипед, и скрылся.

Позже он ворвался в стоматологию на Московском проспекте, пригрозил персоналу расправой и ушел, заявив, что «им не повезло». По словам очевидцев, перед инцидентом мужчина жаловался на развод и личные проблемы.

До этого подростки с топором устроили погром в супермаркете ради сока. Трое молодых людей ворвались в торговый зал, вооружившись топором. Они разбили входные двери, затем принялись носиться по помещению, запугивая посетителей. После этого злоумышленники схватили упаковку с соком, выбежали на улицу, продолжили там буянить и скрылись. Сотрудники полиции оперативно установили личности нападавших и задержали их

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