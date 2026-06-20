Названы главные ошибки при пожаре — от открывания окон до прыжков с высоты

Запах дыма, даже без видимого источника, должен ассоциироваться с сигналом тревоги. Если источник не обнаружен, а запах не исчезает, нужно сразу вызвать пожарную охрану по телефону 01, 101 или 112. Об этом «Газете.Ru» рассказал Григорий Рудченко, эксперт по пожарной безопасности и ликвидации ЧС, кандидат технических наук, доцент.

«Повторюсь: вызвать сразу. Тяжёлые последствия обычно наступают, если с этим этапом затягивают. Одновременно нужно предупредить всех в квартире, взять документы, если они под рукой, отключить электричество и покинуть здание. При прибытии пожарных их необходимо встретить и рассказать о ситуации», — объяснил эксперт.

Если вы живете выше первого этажа, пытаться эвакуироваться нецелесообразно. Даже если удастся задержать дыхание, в густом дыму может быть открытый огонь. Не пользуйтесь лифтом — шахта работает как дымовытяжная труба, к тому же может отключиться электричество.

Если вы в квартире, сообщите пожарным номер подъезда и квартиры, сколько человек и есть ли нюансы (колясочник, слепой или парализованный). Это поможет спланировать спасательные группы.

«В ожидании приезда пожарных заткните щели в дверях мокрыми тряпками и сохраняйте спокойствие. С разумной периодичностью повторяйте звонки и напоминайте о себе», — советует эксперт.

На балкон выходите только в крайнем случае — если квартира заполнилась дымом. Балконную дверь закройте за собой. Если нет связи с пожарными, вывесьте простыню, покрывало или яркую ткань.

Чтобы привлечь внимание, кричать «Ау» бесполезно — это слово не несет информации. «Кричите «Пожар!», стучите по трубам, батареям и стенам. Вывесьте из окон яркую ткань, наклейте на окна надписи «Помогите» или «SOS». В темноте используйте фонари или стробоскопы», — советует Рудченко.

Если огонь уже в квартире, зайдите в ванную, заткните вентиляцию, загерметизируйте дверь, наберите холодной воды, смочите пол и двери. Если дым проникает, опуститесь вниз и дышите через влажную тряпку. Пожарные обычно прибывают в течение 10 минут — важно продержаться.

Поздний вызов пожарных — главная ошибка. Люди долго ищут источник задымления, пытаются потушить сами, а за это время огонь и дым отрезают пути эвакуации. Возвращение за забытыми вещами и открывание окон (усиливает тягу и раздувает огонь) — тоже ошибки. Прыжок из окна выше второго этажа почти всегда приводит к тяжелым травмам или гибели.

Эксперт советует приобрести изолирующие спасатели (типа СПИ-20) — они позволяют выйти из задымленного помещения или ждать помощи 20 минут. Если вы живете выше второго этажа, пригодятся спасательные косынки для спуска с высоты.

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