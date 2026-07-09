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Общество

Супруги заблудились в горах на шесть дней и пили свою мочу ради выживания

В Италии спасли пару туристов, которые заблудились и провели в горах шесть дней
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В Доломитовых Альпах спасли супругов, которые заблудились и шесть дней выживали без нормального запаса воды и еды. Об этом сообщает газета Il Resto del Carlino.

Пара из Анконы — 41-летний тренер по регби Давиде Чезарони и его жена, 38-летняя инженер Кьяра Пезарези, — отправились в кольцевой поход, но сбились с маршрута и оказались в труднодоступной местности.

Сначала они пытались продолжить путь, но затем решили остановиться и переждать ночь на высоте 1600 метров, соорудив укрытие из веток. Какое-то время туристы были вынуждены пить собственную мочу и есть дикую клубнику, но затем нашли ручей, ставший их спасением.

Родные сообщили о пропаже не сразу, поэтому поиски начались с задержкой. В конце концов, после нескольких поисковых вылетов, вертолет заметил Давиде, который вышел на открытое место и подал сигнал спасателям. Оба туриста были найдены живыми и доставлены в безопасное место.

Ранее пятилетний ребенок потерялся во время прогулки с отцом и провел в лесу трое суток.

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