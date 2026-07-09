Кусок расплавленной арматуры проткнул живот рабочему в Башкирии

В Башкирии кусок арматуры вонзился в живот мужчины на заводе

В Башкирии на заводе в селе Буздяк кусок раскаленной арматуры проткнул живот 50-летнему рабочему. Об этом сообщается в Telegram-канала Ufa1.

Мужчина работал на станке, когда кусок раскаленной арматуры вонзился ему в живот. Рабочий получил сквозное ранение с выпадением кишечника и ожоги обеих кистей.

Его доставили в Буздякскую центральную районную больницу в состоянии шока, пострадавший находится в реанимации. По данным Ufa1, состояние пострадавшего врачи оценивают как крайне тяжелое, но стабильное. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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