Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Кусок расплавленной арматуры проткнул живот рабочему в Башкирии

В Башкирии кусок арматуры вонзился в живот мужчины на заводе
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Башкирии на заводе в селе Буздяк кусок раскаленной арматуры проткнул живот 50-летнему рабочему. Об этом сообщается в Telegram-канала Ufa1.

Мужчина работал на станке, когда кусок раскаленной арматуры вонзился ему в живот. Рабочий получил сквозное ранение с выпадением кишечника и ожоги обеих кистей.

Его доставили в Буздякскую центральную районную больницу в состоянии шока, пострадавший находится в реанимации. По данным Ufa1, состояние пострадавшего врачи оценивают как крайне тяжелое, но стабильное. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого в Саратове двое рабочих получили травмы ног при падении грузового лифта. Предварительно, персонал решил воспользоваться подъемником, который не рассчитан на транспортировку людей. Механизм дал сбой, в результате чего оба сотрудника получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее рабочего затянуло в станок на лесопилке под Рязанью.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Зуд купальщика» охватил Россию. Что нужно знать, чтобы не подхватить инфекцию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!