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Общество

Имя Мухаммед вновь стало самым популярным у новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе

ONS: имя Мухаммед три года подряд лидирует среди новорожденных в Англии и Уэльсе
Shutterstock

Имя Мухаммед третий год подряд занимает первое место по популярности среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе. Это следует из данных Бюро национальной статистики (ONS).

В 2025 году имя Мухаммед в Англии и Уэльсе дали 5957 мальчикам — это на 236 больше, чем в 2024 году. В первую пятерку самых популярных имен также вошли Ноа, Лео, Лука и Артур.

Отмечается, что популярностью пользуется именно написание Мухаммед. В сотню самых популярных имен вошли Мохаммед и Мохаммад, занявшие 20-е и 55-е места соответственно.

Имя Оливия стало самым популярным среди новорожденных девочек. В первую пятерку самых популярных имен также попали Лили, Амелия, Исла и Флоренс.

В прошлом году президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что в настоящее время Лондон хочет перейти «на законы шариата». По его словам, мэр Лондона Садик Хан «ужасен». Он отметил, что столица Британии «так изменилась».

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза (ЕС), хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Brexit. С 2018 года через пролив Ла-Манш в королевство перебрались более 185 тысяч нелегалов.

Ранее в Лондоне более 110 тысяч человек вышли на митинг против приема нелегальных мигрантов.

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