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Общество

Грабитель пришел в ювелирный магазин и проглотил кольцо

Daily Mail: в Англии мужчина пришел в ювелирный магазин и проглотил кольцо
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В Лондоне грабитель проглотил бриллиантовое кольцо стоимостью £35 тысяч, притворяясь покупателем, пишет Daily Mail.

Мужчина провел в магазине Elegance Jewellers около двух часов, разглядывая украшения. Когда персонал заметил пропажу платинового кольца с крупным бриллиантом, они столкнулись с подозреваемым. Тот яростно отрицал кражу и просил обыскать его карманы.

Однако запись с камер показала, как посетитель кладет кольцо в рот и проглатывает его, после чего спокойно продолжает рассматривать витрины. Когда он попытался уйти, пообещав вернуться на следующий день, сотрудники задержали его и потребовали вернуть украшение. Тогда мужчина, по словам персонала, запустил пальцы в горло и извлек кольцо обратно.

Владелец магазина рассказал, что обратился в полицию и предупредил других ювелиров об этом инциденте.

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