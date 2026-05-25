Женщина случайно проглотила наушник AirPod вместо таблетки

В США женщина случайно проглотила наушник AirPod вместо таблетки, пишет Daily Star.

Американка Карли Беллмер рассказала, что собиралась принять обезболивающее перед сном. В одной руке у нее был наушник AirPod, а в другой — таблетка ибупрофена. По ошибке девушка запила водой устройство.

По словам Карли, сначала она даже не поняла, что произошло. Осознание пришло только спустя несколько секунд, когда AirPod все еще оставался подключен к iPhone и начал воспроизводить голосовое сообщение прямо у нее в желудке.

Девушка пыталась вызвать рвоту, но достать наушник не получилось. Позже рентген подтвердил, что он действительно прошел в пищеварительную систему.

В итоге AirPod вышел естественным путем, а сама девушка не пострадала. Карли призналась, что решила рассказать свою историю в «образовательных целях», потому что подобные случаи уже происходили с другими людьми.

Ранее в Индии мужчина проглотил 60 несъедобных предметов и попал в больницу.

 
