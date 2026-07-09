СК РФ завершил следствие по делу экс-совладельцев «Промсвязьбанка» Ананьевых

В рамках расследования дела в отношении бывшего руководства ПАО «Промсвязьбанк» — братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых — арестованы объекты недвижимости, а также денежные средства. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

По данным ведомства, под арест в числе прочего попало имущество обвиняемых в виде земельных участков, а сумма денежных средств, в том числе на счетах в иностранных банках, составляет 97 млрд рублей.

В зависимости от роли фигурантам вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере, присвоение и растрату, а также легализацию преступных доходов.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Дмитрий Ананьев создал организованную группу для хищения земельных участков в Санкт-Петербурге, но довести замысел до конца не удалось из-за вскрывшихся нарушений. Затем, как полагает следствие, в 2017 году братья Ананьевы организовали новую группу для расхищения средств Промсвязьбанка: преступная схема предусматривала выдачу кредитов иностранным фирмам на 4,5 млрд рублей и покупку неликвидных ценных бумаг подконтрольных компаний на 87,4 млрд рублей, после чего деньги были выведены на зарубежные счета.

Помимо этого, Алексею Ананьеву вменяется содействие в кредитовании подконтрольных структур через банк «Глобэкс» на сумму свыше 775 млн рублей — эти кредиты возвращены не были.

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