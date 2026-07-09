Российские рыбаки массово устремились в один регион

Летом 2026 года в Приморском крае резко вырос интерес к рыбалке на голубого тунца. Об этом сообщает «Российская газета».

Научный сотрудник лаборатории ихтиологии Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Владимир Шелехов объяснил, что появление у берегов Владивостока субтропических видов рыб, включая голубого тунца, связано с ранним и интенсивным переносом теплых вод с восточной стороны Корейского полуострова. По его словам, особенностью нынешнего сезона стало то, что в акваторию пришло большое количество взрослых особей.

В Федерации рыболовного спорта Приморского края сообщили о значительном росте числа заявок на организацию такой рыбалки. По данным организации, во Владивосток приезжают желающие поймать голубого тунца из разных регионов страны, а расходы на подобное увлечение составляют в среднем от 230 до 250 тысяч рублей.

Издание отмечает, что раньше подобная рыбалка ассоциировалась с образом жизни миллионеров, однако теперь российские рыбаки могут самостоятельно подготовиться к выходу в море. Для этого потребуется приобрести специализированное оборудование, включая троллинговое удилище, приманку-тизер, электрокатушку и удочки. Существенной статьей расходов остается аренда катера: она стоит от 5 до 10 тысяч рублей в час или от 15 до 50 тысяч рублей в сутки. Стоимость готовых рыболовных туров начинается от 50 тысяч и достигает 250 тысяч рублей.

Самыми перспективными местами для ловли голубого тунца под Владивостоком называют районы мысов Вятлина и Тобизина, островов Аскольда и Путятина, а также акваторию возле поселка Славянка. При этом рыбакам рекомендуют не выходить в море в одиночку и перед поездкой обязательно регистрироваться в пограничной службе и у спасателей.

Ранее сообщалось, что недалеко от Владивостока рыбаки выловили трехметровую акулу.