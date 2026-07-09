Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Стало известно, какое имущество мог делить с женой расправившийся с ее семьей таганрожец

Baza: напавший на семью жены мужчина делил с ней жилье и машину
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Таганрожец, которого подозревают в расправе над семьей жены, дважды выигрывал в суде. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, у семьи была квартира, где у каждого из троих детей была доля. Эту квартиру они продали а 2023-м году, но, так как детям нужно было предоставить равноценное жилье, прописали их у отца мужчины.

«Как только сделка прошла, мужчина переоформил землю и недвижимость на отца», – сообщается в публикации.

Супруга обращалась в суд, но процесс ситуацию не изменил. После этого супруг, по данным канала, выписал и женщину из дома.

Также россиянин якобы подарил возлюбленной автомобиль, но спустя какое-то время он переписал машину на себя. Такое решение мужчина мотивировал наличием штрафов. В этом случае суд также встал на сторону супруга.

Пара не проживает вместе с 2019-го года.

Мужчину задержали после расправы над родителями и бабушкой жительницы Таганрога. Он, как сообщалось, напал на тестя с ножом, а также открыл стрельбу по двум женщинам. После этого он скрылся в машине, где, предположительно, находился и его отец.

Ранее сообщалось, что видео москвича с кирпичом, который разворотил автомобиль своей возлюбленной, попало на камеру.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!