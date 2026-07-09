Стало известно, какое имущество мог делить с женой расправившийся с ее семьей таганрожец

Baza: напавший на семью жены мужчина делил с ней жилье и машину

Таганрожец, которого подозревают в расправе над семьей жены, дважды выигрывал в суде. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, у семьи была квартира, где у каждого из троих детей была доля. Эту квартиру они продали а 2023-м году, но, так как детям нужно было предоставить равноценное жилье, прописали их у отца мужчины.

«Как только сделка прошла, мужчина переоформил землю и недвижимость на отца», – сообщается в публикации.

Супруга обращалась в суд, но процесс ситуацию не изменил. После этого супруг, по данным канала, выписал и женщину из дома.

Также россиянин якобы подарил возлюбленной автомобиль, но спустя какое-то время он переписал машину на себя. Такое решение мужчина мотивировал наличием штрафов. В этом случае суд также встал на сторону супруга.

Пара не проживает вместе с 2019-го года.

Мужчину задержали после расправы над родителями и бабушкой жительницы Таганрога. Он, как сообщалось, напал на тестя с ножом, а также открыл стрельбу по двум женщинам. После этого он скрылся в машине, где, предположительно, находился и его отец.

Ранее сообщалось, что видео москвича с кирпичом, который разворотил автомобиль своей возлюбленной, попало на камеру.