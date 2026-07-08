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Видео: москвич с кирпичем разворотил автомобиль возлюбленной, и это попало на камеру

В Москве на видео попало, как мужчина с кирпичом разбил иномарку возлюбленной

В Москве мужчина разбил автомобиль возлюбленной из-за ревности. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Жительница Южного Медведково ночью проветривалась на балконе и увидела грустную сцену: из подъезда выходит ее экс-супруг с кирпичом в руке и кидает его в лобовое стекло машины. Женщина сразу сообщила обо всем в полицию», – говорится в публикации.

По данным канала, на следующий день правоохранители задержали нарушителя, который рассказал, что испортил машину из ревности к бывшей возлюбленной.

До этого в Краснодаре велосипедист ударил женщину за отказ познакомиться. На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина на велосипеде едет за девушкой. По данным источника, уйдя вне зоны камеры, краснодарка попросила не преследовать ее, в ответ на это мужчина ударил прохожую по лицу.

Кроме того, в Санкт-Петербурге пассажир автобуса избил пенсионера со слуховым аппаратом.

Ранее сообщалось, что драка двух водительниц из-за бензина попала на видео.

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