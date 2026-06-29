Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Наука

В Великобритании вырос спрос на необычную процедуру увеличения пениса

Врач Аббаса: в Британии набирают популярность инъекции плазмы в половой член
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Британские клиники, специализирующиеся на мужском интимном здоровье, сообщают о росте спроса на процедуру P-Shot, также известную как «вампирский пенис». Метод основан на введении в ткани полового члена богатой тромбоцитами плазмы (PRP), полученной из собственной крови пациента. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на данные медицинской статистики.

По словам лондонского врача Сайеда Надима Аббаса, за последние несколько лет число мужчин, обращающихся за этой процедурой, заметно увеличилось.

«Если до 2021 года клиника принимала одного-двух таких пациентов, то теперь P-Shot стала одной из наиболее востребованных услуг», — уточнил пластический хирург.

Процедура предполагает забор венозной крови и выделение из нее плазмы, содержащей высокую концентрацию тромбоцитов и факторов роста. Кровь центрифугируется для отделения плазмы от эритроцитов, очищенный материал точечно вводится в ткани полового члена.

Предполагается, что такой подход может улучшать кровоснабжение, повышать чувствительность и способствовать улучшению эректильной функции. Некоторые клиники также заявляют о возможном увеличении размеров полового члена, однако научные данные, подтверждающие этот эффект, остаются ограниченными.

По мнению специалиста, рост популярности процедуры может быть связан с изменением отношения мужчин к вопросам интимного здоровья, а также с влиянием социальных сетей и индустрии развлечений для взрослых, формирующих нереалистичные представления о размерах половых органов.

Уточняется, что стоимость процедуры в британских клиниках обычно составляет около тысячи фунтов стерлингов (около 102 тысяч рублей). Врачи подчеркивают, что перед проведением P-Shot пациентам необходимо проконсультироваться со специалистом, поскольку эффективность метода и его долгосрочные результаты требуют дальнейшего изучения.

Ранее мужчина лишился трети полового члена из-за редкого рака.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно вступить в наследство, чтобы не остаться без него, и во сколько это обойдется? Гайд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!