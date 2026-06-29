В Великобритании вырос спрос на необычную процедуру увеличения пениса

Британские клиники, специализирующиеся на мужском интимном здоровье, сообщают о росте спроса на процедуру P-Shot, также известную как «вампирский пенис». Метод основан на введении в ткани полового члена богатой тромбоцитами плазмы (PRP), полученной из собственной крови пациента. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на данные медицинской статистики.

По словам лондонского врача Сайеда Надима Аббаса, за последние несколько лет число мужчин, обращающихся за этой процедурой, заметно увеличилось.

«Если до 2021 года клиника принимала одного-двух таких пациентов, то теперь P-Shot стала одной из наиболее востребованных услуг», — уточнил пластический хирург.

Процедура предполагает забор венозной крови и выделение из нее плазмы, содержащей высокую концентрацию тромбоцитов и факторов роста. Кровь центрифугируется для отделения плазмы от эритроцитов, очищенный материал точечно вводится в ткани полового члена.

Предполагается, что такой подход может улучшать кровоснабжение, повышать чувствительность и способствовать улучшению эректильной функции. Некоторые клиники также заявляют о возможном увеличении размеров полового члена, однако научные данные, подтверждающие этот эффект, остаются ограниченными.

По мнению специалиста, рост популярности процедуры может быть связан с изменением отношения мужчин к вопросам интимного здоровья, а также с влиянием социальных сетей и индустрии развлечений для взрослых, формирующих нереалистичные представления о размерах половых органов.

Уточняется, что стоимость процедуры в британских клиниках обычно составляет около тысячи фунтов стерлингов (около 102 тысяч рублей). Врачи подчеркивают, что перед проведением P-Shot пациентам необходимо проконсультироваться со специалистом, поскольку эффективность метода и его долгосрочные результаты требуют дальнейшего изучения.

Ранее мужчина лишился трети полового члена из-за редкого рака.