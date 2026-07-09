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Общество

Задержанный в Краснодаре агент СБУ рассказал о подготовке покушения на военного

ФСБ: задержанный в Краснодаре должен был забрать взрывчатку для атаки на офицера
ЦОС ФСБ РФ

Задержанный в Краснодаре по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ) признался, что должен был получить в городе взрывное устройство для последующего покушения на российского военнослужащего. Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная ФСБ России.

На кадрах задержанный сообщил, что ему было поручено приехать в Краснодар и забрать взрывчатку, предназначенную для беспилотника. По его словам, сотрудники ФСБ задержали его в момент получения устройства.

Мужчину задержали в Краснодаре. По версии следствия, по заданию СБУ он готовил в Москве теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России. По данным ведомства, в 2002 году мужчина был осужден в России за кражу и разбой, после отбытия наказания переехал на Украину, где был завербован под угрозой уголовного преследования его супруги. Там он прошел стрелковую и взрывную подготовку, после чего через Кишинев и Ереван прибыл в Россию.

По информации спецслужбы, обвиняемый арендовал квартиру в Москве, где установил две камеры для дистанционного наблюдения за местом проживания высокопоставленного российского военнослужащего. По версии следствия, украинские спецслужбы планировали совершить покушение с использованием беспилотника, оснащенного самодельным взрывным устройством, в момент, когда военный входил в подъезд своего дома.

Фигуранта уже заключили под стражу на два месяца.

Ранее стало известно о предотвращении другого теракта в Москве в отношении высокопоставленного офицера Минобороны.

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