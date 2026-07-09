Пойман экс-полицейский, подозреваемый в убийстве родителей и бабушки жены в Таганроге

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего полицейского, подозреваемого в убийстве трех человек в Таганроге. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, мужчину схватили в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.

«Сейчас с ним работают следователи», — отмечается в публикации.

При этом стражи порядка продолжают искать отца экс-полицейского. Специалисты проверяют версию о том, что мужчина мог быть соучастником совершенного сыном преступления.

В тройном убийстве в Таганроге подозревается 44-летний Евгений, в прошлом работавший в полиции. Как писала Baza, мужчина, предположительно, расправился с родителями своей супруги и ее бабушкой — он застрелил их из карабина «Сайга». После этого бывший сотрудник правоохранительных органов скрылся с места преступления на автомобиле. Предварительно, вместе с ним уехал и его отец Леонид.

На фоне произошедшего в Таганроге был объявлен план «Перехват». Как выяснили журналисты, причиной убийства послужил конфликт на фоне бракоразводного процесса. Супругам не удалось договориться о разделе имущества, а также о дальнейшем воспитании троих детей.

Ранее в Кабардино-Балкарии осудили мужчину, убившего мачеху и сводную сестру.