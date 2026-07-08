Россиянин похитил, избил и обстрелял сожительницу

Во Владимирской области задержан местный житель, обвиняемый в похищении и нападении на свою сожительницу. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, пьяный обвиняемый вломился в дом к 35-летней сожительнице. Мужчина применил насилие, вытащил ее из дома, силой посадил в автомобиль, избил и угрожал расправой. Затем он привез женщину в частный дом в другой деревне, забрал телефон и запретил покидать жилище.

Чтобы запугать жертву, фигурант произвел несколько выстрелов из ружья в стену. Когда мужчина заснул, потерпевшая смогла покинуть дом и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, похититель задержан и заключен под стражу.

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