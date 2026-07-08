Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянин похитил, избил и обстрелял сожительницу

Во Владимирской области мужчина похитил и избил сожительницу
Shutterstock

Во Владимирской области задержан местный житель, обвиняемый в похищении и нападении на свою сожительницу. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, пьяный обвиняемый вломился в дом к 35-летней сожительнице. Мужчина применил насилие, вытащил ее из дома, силой посадил в автомобиль, избил и угрожал расправой. Затем он привез женщину в частный дом в другой деревне, забрал телефон и запретил покидать жилище.

Чтобы запугать жертву, фигурант произвел несколько выстрелов из ружья в стену. Когда мужчина заснул, потерпевшая смогла покинуть дом и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, похититель задержан и заключен под стражу.

До этого в Забайкалье осудили мужчину, угрожавшего жене бензопилой. Между супругами возникла ссора, мужчина потребовал, чтобы жена отдала ему золотые кольца. Получив отказ, он взял бензопилу, включил ее и начал угрожать, что отпилит ей пальцы.

Ранее россиянин жестоко избил жену-инвалида из-за вопроса, который она не расслышала.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 8 июля. Новые правила для нейросетей в России, отказ от мирного плана Трампа и короткая Анкара
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!