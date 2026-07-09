В Таганроге ищут экс-полицейского, убившего родителей и бабушку жены

В Таганроге объявлен план «Перехват» после убийства семьи — правоохранительные органы разыскивают вооруженного бывшего сотрудника полиции, которого подозревают в расправе над родственниками жены. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, 44-летний мужчина, которого зовут Евгений, подозревается в расправе над отцом своей супруги. После тестя он также застрелил ее мать и бабушку из карабина «Сайга». После произошедшего мужчина скрылся на автомобиле. По предварительным данным, вместе с ним уехал и его отец Леонид.

Как утверждает Baza, преступление произошло на фоне бракоразводного процесса. По данным канала, супруги не смогли договориться о разделе имущества, а также о дальнейшем воспитании троих детей.

По информации источника, подозреваемый работает директором автошколы. Он служил в правоохранительных органах, однако впоследствии был уволен. По словам местных жителей, причиной увольнения стало сокрытие факта преступления: утверждается, что в 2002 году мужчина избил человека, причинив ему вред здоровью средней тяжести.

Ранее сообщалось, что мужчина устал платить алименты и с помощью ChatGPT изучал способы расправы над сыном.