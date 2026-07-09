В Перми отколовшаяся от стены жилого дома плитка рухнула на ребенка

Ural Mash: в Перми девочка получила ушибы при обрушении плитки в подъезде дома

Ребенок пострадал в результате обрушения плитки в подъезде жилого дома в Перми. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

«Керамогранит откололся от стены в ЖК (жилом комплексе. — «Газета.Ru») «Экопарк Сосновый» на [улице] Борцов Революции», — говорится в материале.

Плитка упала на стоявшую рядом со стеной девочку. У ребенка диагностировали ушибы, уточняется в публикации.

Журналисты обратились в управляющую компанию, но там заявили, что не знают причину обрушения. В компании пообещали, что разберутся в ситуации и сделают ремонт в подъезде.

30 июня в Челябинске на тротуар рухнула облицовка здания Арбитражного суда. По данным Ura.ru, кусок стены чуть не покалечил стоявшего внизу мужчину. В момент инцидента он разгружал почту. В сообщении отмечалось, что гражданин не пострадал только потому, что не успел подняться на крыльцо. На фоне произошедшего главный вход в здание был временно закрыт из соображений безопасности, попасть внутрь можно было только через боковую дверь.

В марте элемент облицовки здания упал на голову мужчине на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге. Первую помощь пострадавшему пытались оказать очевидцы.

Ранее в Новосибирской области обрушился фасад школы.