Юрист назвал главную проблему использования ИИ в создании контента

Вопрос принадлежности авторского права на контент, произведенный с помощью технологий искусственного интеллекта, обсуждается не первый год, однако до сих пор решение не найдено. Это потребует более длительной и детальной работы, заявил 360.ru юрист Виктор Осипов.

По его словам, на сегодняшний день не определено, кто должен нести ответственность за изготовленный нейросетями контент, а также кто является обладателем авторского права. В частности, это уже стало проблемой для сферы кинопроизводства и книгоиздания.

«Понятно, что это потребует долгой доработки. Возможно, будут у нас и суды, и какие-то инициативы законодательные, и разъяснения Верховного Суда», — заключил Осипов.

Напомним, 7 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке отечественных технологий искусственного интеллекта, который, как предполагается, создаст условия для укрепления цифрового суверенитета. Документ закрепит единый понятийный аппарат. Он включает определения искусственного интеллекта, технологий и сервисов на его основе. Ожидается, что это сформирует единые подходы к отраслевому регулированию.

Особое внимание уделили использованию ИИ в чувствительных отраслях. Для сфер безопасности, обороны, госуправления, социальной политики и образования предложили применять преимущественно отечественные решения.

Ранее сообщалось, что Китай может закрыть доступ к DeepSeek и другим своим ИИ для иностранцев.