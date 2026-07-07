Госдума приняла законопроект о развитии отечественных ИИ-технологий

Принятый Госдумой в первом чтении законопроект о поддержке отечественных технологий искусственного интеллекта создаст условия для укрепления цифрового суверенитета. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что перед страной стоит сложная задача — регулировать технологии ИИ так, чтобы не мешать российским разработчикам, которые участвуют в мировой гонке за лидерство.

«Технологии искусственного интеллекта проникли в нашу жизнь уже очень глубоко. Идёт гонка не только между сервисами, а между странами. Их три: Китай, США и Россия», — сказал он.

Документ закрепит единый понятийный аппарат. Он включает определения искусственного интеллекта, технологий и сервисов на его основе. Предполагается, что это сформирует единые подходы к отраслевому регулированию.

Особое внимание уделили использованию ИИ в чувствительных отраслях. Для сфер безопасности, обороны, госуправления, социальной политики и образования предложили применять преимущественно отечественные решения.

Законопроект предусматривает два направления развития. Первое — суверенные модели ИИ на российских технологиях и инфраструктуре. Их использование определили для критически важных сфер. Второе — национальные модели с возможностью использования мировых решений.

«Мы видим требования к их безопасности, мы видим требования к соблюдению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, что очень важно», — сказал Боярский.

В партии уточнили, что для обучения моделей требуются вычислительные мощности и центры обработки данных. При этом планируется подготовить комплекс нормативных актов и инфраструктурный план. Отдельным направлением станет совершенствование авторского права, а также поэтапная маркировка материалов ИИ. На первом этапе механизм сделают добровольным. Предполагается, что документ закрепит переходный период для действующих сервисов до 2032 года.