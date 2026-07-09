Названа причина смены самолета президента США по пути из Турции

Решение президента США покинуть саммит НАТО в Турции на старом самолете Air Force One вместо нового, подаренного Катаром, было принято по рекомендации Секретной службы из-за опасений, что новый борт может не иметь полноценной системы противоракетной обороны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с планами президента.

Собеседники издания, знакомые с возможностями нового самолета, сообщили, что он не обладает всеми функциями старого. Старая модель Air Force One была оснащена системами для отвода приближающихся зенитных ракет и дипольными отражателями, сбивающими ракеты с курса. Насколько эти возможности реализованы в новом самолете, неизвестно.

ВВС США начали адаптацию подаренного Катаром Boeing 747 под перевозку президента прошлым летом. Министр ВВС Трой Мейнк оценил стоимость модификаций в «менее $400 млн», хотя представители отрасли и Пентагона заявляли, что полная модернизация может стоить до $1 млрд и занять до двух лет.

«За это время они смогли бы провести модернизацию средств связи, но не то, что потребовало бы значительных строительных работ. Для полной модернизации, аналогичной той, что была проведена на борту президентского самолета Air Force One, необходимы структурные изменения», — сказал отвечавший за программу Air Force One при администрации Байдена экс-помощник главы ВВС Эндрю Хантер.

По его словам, для полноценной модернизации требуется более года работы, поскольку самолет нуждается в значительных изменениях физической структуры для размещения специальных систем безопасности.

Ранее президент США объяснил, почему сменил самолеты по пути из Турции.