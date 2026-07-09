Задержанная ФСБ россиянка призналась в планах покинуть страну

Задержанная сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России девушка призналась, что сама изъявила желание помогать украинским спецслужбам, а также хотела уехать на Украину «помогать мирным жителям». Соответствующий видеоролик с допросом подозреваемой распространил ЦОС ФСБ.

9 июля в ЦОС ФСБ РФ сообщили о предотвращении резонансного теракта украинских спецслужб в Москве в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России. В результате оперативных мероприятий была задержана россиянка 2001 года рождения, которая следила за высокопоставленными военными в Москве и Санкт-Петербурге.

Девушка призналась, что в 2024 году списалась с человеком, с которым была знакома уже четыре года. Мужчина рассказал ей, что живет на Украине и выполняет для украинских спецслужб разведывательную миссию на территории России.

«Я изъявила желание помогать. Сказала: если что, обращайтесь», — призналась россиянка.

Далее с ней через мессенджер WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) связался мужчина по имени Дмитрий, предложил созвониться, расспрашивал о биографии и спросил, готова ли она помогать, на что фигурантка девушка ответила согласием.

После этого россиянке поступило проверочное задание – собрать IP-адреса роутеров в заведениях общепита в центре Санкт-Петербурга. Фигурнатка рассказала, что в середине лета она изъявила желание уехать на Украину, «чтобы помогать мирным жителям». Она сообщила об этом Дмитрию, тот спустя время ответил, что это возможно.

Ранее в ФСБ заявили о срыве попытки совершения Киевом и Западом беспрецедентных терактов в РФ.