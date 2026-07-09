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Общество

Задержанная ФСБ россиянка призналась в планах покинуть страну

Задержанная ФСБ россиянка призналась, что хотела уехать на Украину
ЦОС ФСБ РФ

Задержанная сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России девушка призналась, что сама изъявила желание помогать украинским спецслужбам, а также хотела уехать на Украину «помогать мирным жителям». Соответствующий видеоролик с допросом подозреваемой распространил ЦОС ФСБ.

9 июля в ЦОС ФСБ РФ сообщили о предотвращении резонансного теракта украинских спецслужб в Москве в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России. В результате оперативных мероприятий была задержана россиянка 2001 года рождения, которая следила за высокопоставленными военными в Москве и Санкт-Петербурге.

Девушка призналась, что в 2024 году списалась с человеком, с которым была знакома уже четыре года. Мужчина рассказал ей, что живет на Украине и выполняет для украинских спецслужб разведывательную миссию на территории России.

«Я изъявила желание помогать. Сказала: если что, обращайтесь», — призналась россиянка.

Далее с ней через мессенджер WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) связался мужчина по имени Дмитрий, предложил созвониться, расспрашивал о биографии и спросил, готова ли она помогать, на что фигурантка девушка ответила согласием.

После этого россиянке поступило проверочное задание – собрать IP-адреса роутеров в заведениях общепита в центре Санкт-Петербурга. Фигурнатка рассказала, что в середине лета она изъявила желание уехать на Украину, «чтобы помогать мирным жителям». Она сообщила об этом Дмитрию, тот спустя время ответил, что это возможно.

Ранее в ФСБ заявили о срыве попытки совершения Киевом и Западом беспрецедентных терактов в РФ.

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