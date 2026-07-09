В Дагестане эвакуируют жителей из-за прорыва дамбы

Частичный прорыв дамбы произошел в селе Маджалис в Кайтагском районе Дагестана, эвакуированы жители 13 домов в зоне подтопления. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.

В ряде районов Дагестана в результате обильных дождей, выпавших 7–8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электричества.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в результате того, что в реке Уллучай поднялся уровень воды.

Дома жителей, которых эвакурировали, не разрушены, уточнила источник. К настоящему времени уровень воды в реке спал.

С конца марта Дагестан страдает от наводнений, вызванных продолжительными и мощными ливнями. В нескольких городах и районах республики ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Помимо этого, на Геджухском водохранилище прорвало дамбу, в связи с чем были эвакуированы более 4000 человек.

18 апреля МЧС РФ сообщала, что ситуация с паводком в регионе стабилизируется, но до сих пор подтопленными остаются 117 жилых домов в четырех населенных пунктах.

Ранее Путин призвал помочь пострадавшим дагестанцам с неоформленным жильем.