Аэропорт Мурманска оштрафовали на 300 тысяч рублей

Суд обязал аэропорт Мурманска выплатить свыше 313 тысяч рублей в качестве возмещения убытков, связанных с инцидентом, при котором самолет столкнулся с птицей. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с материалами дела.

Согласно судебным документам, в июле 2024 года воздушное судно, находясь в стадии пробега после посадки, столкнулось с зимняком --птицей из семейства ястребиных. В результате этого лайнер получил повреждения правой опоры шасси, в частности дал течь гидравлический шланг тормозной системы. При этом, как отмечается в документах, повреждения не оказали влияния на работу двигателя и систем самолета.

В ходе рассмотрения дела суд признал, что причиной происшествия стала «недостаточность мероприятий аэропорта по отпугиванию птиц на взлетно-посадочной полосе в зоне приземления» и обязал аэропорт Мурманска выплатить 313 тыс. рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб.

Уточняется, что в эту сумму включили расходы на ремонт самолета и расходные материалы, а также на питание и гостиницу пассажирам и экипажу задержанного из-за инцидента стыковочного рейса.

Ранее в России создали комплекс, предотвращающий столкновения самолетов с птицами.