«Росэлектроника» разрабатывает комплекс защиты аэропортов от птиц

Холдинг «Росэлектроника», который входит в структуру «Ростеха», объявил о разработке нового комплекса защиты аэропортов от птиц и беспилотных летательных аппаратов под названием «Чайка». Об этом сообщил генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых в интервью РИА Новости.

НИИ «Вектор» в рамках холдинга «Росэлектроника» работает над новой модификацией орнитологического комплекса ORNI, который будет способен обнаруживать не только птиц, но и беспилотные летательные аппараты. Для этого система использует пассивную радиолокацию, не требующую разрешения на использование частот и не создающую помех другим устройствам. Кроме того, комплекс не имеет вредного воздействия на окружающую среду и людей.

С помощью специального программного обеспечения разрабатываемой системы «Чайка» будет возможно распознавание птиц, определение их направления движения, высоты и скорости, а также регистрация всех внешних событий для последующего анализа. Кроме того, новый комплекс сможет обнаруживать приближение беспилотных летательных аппаратов и взаимодействовать с различными устройствами для подавления дронов. Полученные данные о ситуации передаются оператору в пункт управления для принятия решений. Система также способна работать в автоматическом режиме.

Разработанный специалистами НИИ «Вектор» комплекс ORNI имеет возможность отслеживать полеты птиц на расстоянии до 20 км, определять направление, высоту и скорость их движения, а также автоматически активировать средства отпугивания, установленные на аэродроме.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.