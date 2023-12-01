Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Росэлектроника» разрабатывает комплекс защиты аэропортов от птиц

«Росэлектроника» начала разработку комплекса защиты аэропортов от птиц и БПЛА

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Холдинг «Росэлектроника», который входит в структуру «Ростеха», объявил о разработке нового комплекса защиты аэропортов от птиц и беспилотных летательных аппаратов под названием «Чайка». Об этом сообщил генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых в интервью РИА Новости.

НИИ «Вектор» в рамках холдинга «Росэлектроника» работает над новой модификацией орнитологического комплекса ORNI, который будет способен обнаруживать не только птиц, но и беспилотные летательные аппараты. Для этого система использует пассивную радиолокацию, не требующую разрешения на использование частот и не создающую помех другим устройствам. Кроме того, комплекс не имеет вредного воздействия на окружающую среду и людей.

С помощью специального программного обеспечения разрабатываемой системы «Чайка» будет возможно распознавание птиц, определение их направления движения, высоты и скорости, а также регистрация всех внешних событий для последующего анализа. Кроме того, новый комплекс сможет обнаруживать приближение беспилотных летательных аппаратов и взаимодействовать с различными устройствами для подавления дронов. Полученные данные о ситуации передаются оператору в пункт управления для принятия решений. Система также способна работать в автоматическом режиме.

Разработанный специалистами НИИ «Вектор» комплекс ORNI имеет возможность отслеживать полеты птиц на расстоянии до 20 км, определять направление, высоту и скорость их движения, а также автоматически активировать средства отпугивания, установленные на аэродроме.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий