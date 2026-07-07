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В аэропорту Бишкека у взлетавшего самолета сломалось заднее шасси

«Sputnik Кыргызстан»: люди пострадали при ЧП с взлетавшим самолетом в Бишкеке
Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский самолет компании Tez Jet при аварийной посадке в аэропорту Манас в столице Киргизии завалился на бок. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

В связи с произошедшим в аэропорту Манас было приостановлено обслуживание рейсов.

«Из-за авиапроисшествия <...> некоторые пассажиры получили незначительные ушибы, порезы и другие легкие травмы <...>. Пострадавшие получают медпомощь», — говорится в материале.

Как рассказали в ОАО «Аэропорты Кыргызстана», во время взлета у самолета сломалось одно из задних шасси. В связи с этим пилотам пришлось совершить вынужденную посадку.

Журналисты утверждают, что лайнер должен был отправиться из Бишкека в Ош. Однако это неподтвержденная информация. Всего на борту находился 181 пассажир, люди были эвакуированы.

21 июня самолет, следовавший из Уфы в Игарку, совершил аварийную посадку в аэропорту Сургута. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что воздушное судно компании «ЮТэйр» выполняло вахтовый рейс. Причиной внеплановой посадки стали технические неполадки.

Ранее летевший в Москву самолет сел в Хабаровске из-за плохого самочувствия пассажира.

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