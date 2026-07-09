Прокуратура просит возобновить дело против онкобольной Лерчек

Гособвинение попросило Гагаринский суд Москвы возобновить рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконных валютных операциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным прокуратуры, Лерчек проходит курс химиотерапии, однако врачи не выявили противопоказаний для ее участия в судебных заседаниях. Суд рассмотрит вопрос о возобновлении процесса 10 июля.

В марте Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает. Сейчас Артем Чекалин отбывает срок в СИЗО «Бутырка». Он приговорен к семи годам колонии.

Ранее Лерчек раскрыла совет врача, который помогает ей бороться с раком.