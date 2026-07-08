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Общество

В Москве в День семьи подвели итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное»

Победителями президентского конкурса «Это у нас семейное» стали 60 семей
Пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Победителями второго сезона конкурса «Это у нас семейное» стали 60 семейных команд из 43 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Победителей объявили на торжественной церемонии награждения в Зеленом театре ВДНХ. Они стали обладателями сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Эти средства станут для семей важным шагом к дому. Также все 328 семей-финалистов отправятся в совместные путешествия по стране.

В финале второго сезона приняли участие 328 семейных команд из 85 регионов России. На протяжении четырех дней финалисты проходили оценочные задания, участвовали в мероприятиях, посвященных культурному коду России. Участники общались с семьями из разных регионов страны.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что конкурс стал новой традицией для семей по всей России.

«Наш президент сказал, что Россия – это семья семей. И вы – это наглядный пример этого. Знаете, главное, что я увидел, когда был наблюдателем в зале? Любовь, уважение. То, как бережно вы поддерживали друг друга, болели друг за друга, помогали – это невероятный пример тепла, настоящей любви, настоящего уважения и счастья. Вы, ваши семьи – это гордость России. С праздником вас», — обратился он к финалистам.

Кириенко выразил отдельную благодарность за творческий подход к костюмам. По его мнению, участники показали не только свою семью, но и родной регион, его традиции и культуру.

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова назвала конкурс, входящий в национальный проект «Семья», одним из самых востребованных проектов.

«Крепкая семья – это абсолютный приоритет и главная ценность для всех 194 народов, живущих в России. Во втором сезоне конкурса приняли участие 726 тыс. человек – почти 200 тыс. семей со всей страны вместе с родственниками, проживающими в 82 государствах. Мы поражались масштабам проекта еще два года назад, но второй сезон побил рекорды первого почти на четверть. Это значит, что решение нашего президента запустить конкурс поддержано всенародно», – подчеркнула она.

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