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Общество

Слон, упавший в заброшенный колодец, спасен с помощью экскаватора

В Индии спасли слона, упавшего в колодец
TV

В индийском штате Керала лесные службы спасли 15-летнего дикого слона, который ночью упал в заброшенный колодец и не мог выбраться почти 10 часов, пишет Metro.

Инцидент произошел около двух часов ночи в районе Эрнакулам. По данным местных властей, колодец находился рядом с жилым домом и не был огражден защитной стеной.

Прибывшие сотрудники лесного департамента решили не вытаскивать животное краном. Вместо этого с помощью экскаватора они сделали земляной пандус, по которому слон смог самостоятельно подняться наверх.

Очевидцы рассказали, что сначала животное безуспешно пыталось выбраться из грязной воды, но после завершения спасательной операции спокойно вышло из колодца и направилось обратно в лес.

Жители ближайшей деревни потребовали от властей принять меры, чтобы слон больше не появлялся возле домов. После переговоров лесной департамент пообещал круглосуточно отслеживать перемещения животного с помощью дронов и патрулей, установить в районе электрическое ограждение, а также компенсировать владельцу участка причиненный ущерб.

Ранее стало известно, что в Непале слон-убийца преследует одну семью на протяжении 14 лет.

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